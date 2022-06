È stato il “Presidentissimo” della squadra di calcio cittadina

Fino al 28 giugno 2022 la Galleria di Arte Moderna di Catania, in via Castello Ursino 26, ospiterà la mostra “Angelo Massimino una vita per Catania”. In uno spazio di 2800 metri quadrati vicino Castello Ursino, dove un tempo c’erano la Chiesa e il Monastero di Santa Chiara, è possibile vedere l’esposizione fotografica di immagini inedite e carattere familiare dedicata a una delle persone più popolari a Catania in tutto il Novecento. Massimino è stato il Presidente per antonomasia, il “Presidentissimo”, un uomo che si identificò integralmente con una passione forse infantile ed eccessiva che gli toccò in sorte: il calcio.

Angelo Massimino era un uomo capace di tutto fuorché arrendersi, un cittadino catanese platealmente contestato quando era in vita e tanto rimpianto oggi. Anche chi non si interessa di pallone rimaneva conquistato dal sentimento e dagli ideali di un uomo che si spese tra famiglia, duro lavoro edilizio e amore per Catania fino per tutta la vita.

In città gli è stato intitolato lo stadio, a lui sono stati dedicati numerosi libri storici, tesi di laurea, un grande murale, dibattiti pubblici, trasmissioni radiofoniche e approfondimenti televisivi. Era Angelo Massimino un presidente forse controverso ma che guidò con impronta incancellabile la società rossozzurra matricola 11.700, da lui animata e finanziata in una epica vicenda sportiva. La realizzazione della mostra è stata possibile grazie al patrocinio del Comune di Catania, all’associazione culturale Scritturiamo e alla società Pianeta Vacanze Consulting che ne hanno curato l’organizzazione e agli sponsor Etralon, LS MEDICAL, Plurimpresa e Saitta Pubblicità & Comunicazione.

