I gialloblu hanno giocato in Scozia la semifinale playoff per andare ai Mondiali in Qatar

A Kiev, i tifosi di calcio hanno dovuto fare i conti con il coprifuoco notturno e gli allarmi antiaereo mentre si riunivano per tifare la loro Nazionale impegnata in Scozia per la semifinale playoff in vista dei Mondiali di Qatar 2022. I gialloblu hanno vinto 3-1 a Glasgow e ora si giocheranno la finale contro il Galles. Il coprifuoco è scattato alle 23, poco prima dell’inizio del secondo tempo della partita, così un bar nel centro della capitale ha offerto ai tifosi la possibilità di rimanere all’interno del locale fino alle 5 del mattino, fino al termine del coprifuoco notturno. È stato il primo impegno ufficiale della Nazionale ucraina dall’inizio dell’invasione russa a febbraio.

