Per la Nazionale di Kiev è il primo impegno ufficiale dall'inizio dell'invasione russa a febbraio

I tifosi di Scozia e Ucraina si sono riuniti a Glasgow prima del playoff in vista dei Mondiali di Qatar 2022. Per la Nazionale di Kiev è il primo impegno ufficiale dall’inizio dell’invasione russa a febbraio. La sfida, infatti, è stata rinviata da marzo a giugno. Una serata emozionante per i gialloblu, per loro è molto probablimente la partita più importante della storia.

