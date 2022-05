La squadra del presidente Silvio Berlusconi ha centrato la sua prima storica promozione nel massimo campionato

Il Monza ha conquistato l’ultimo pass valido per la Serie A. La squadra del presidente Silvio Berlusconi ha centrato la sua prima storica promozione nel massimo campionato superando per 4-3, dopo i tempi supplementari, il Pisa nella finale di ritorno dei play off di Serie B. Dopo il 2-1 per i brianzoli all’andata, i tempi regolamentari si erano chiusi sul 3-2 per i padroni di casa.

