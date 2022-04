Il tweet: "Trattative in corso sulla base di 1,1 mld di dollari"

Dopo la notizia lanciata dall’Equipe arriva una conferma dall’ambasciata del Bahrein in Gran Bretagna. Il fondo Investcorp, che ha sede in nel paese del Golfo, ha avviato colloqui con il Milan per rilevare il club rossonero dal fondo americano Elliott sulla base di 1,1 miliardi di dollari. Il closing quind sarebbe vicino mentre la scoietà non ha commentato le indiscrezioni anche per non distrarre la sqaudtra impegnata nella corsa scudetto e che domani affornta l’Inter nel derby di ritorno di Coppa Italia dopo lo 0-0 dell’andata. Pioli ha recuperato Calabriae e sembra orientato ad affidarsi a Messias rispetto a Saelemaekers . Inzaghi punrterà in attacco sulla coppia titolare Dzeko Lautaro

