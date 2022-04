Tra le richieste anche ammende per Juve, Napoli, Genoa, Sampdoria ed Empoli

SI è aperto oggi il processo della giustizia sportiva sul caso plusvalenze. La Procura della Figc ha chiesto 12 mesi di inibizione per il presidente della Juve Andrea Agnelli e 11 mesi e 5 giorni per quello del Napoli Aurelio De Laurentiis. In casa bianconera chiesti anche 16 mesi per l’ex ds Paratici , 8 per gli attuali manager Nedved e Arrivabene. Tra le richieste dell’accusa anche ammende per il club bianconero e quello campano e per Genoa, Sampdoria ed Empoli in serie A. Il processo riprenderà poi il 14 e 15 maggio, Si preannunciano tempi molto più veloci rispetto al passato, dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di giustizia sportiva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata