I rossoneri possono scavalcare momentaneamente l'Inter fermata sul pareggio al Maradona dal Napoli

Il Milan continua l’assalto alla vetta mentre Juve e Atalanta si sfidano a duello per un posto in Champions League. La 25esima giornata di campionato può diventare un importante crocevia per la formazione rossonera che, spinta dall’euforia per il successo nel derby e il poker rifilato alla Lazio in Coppa Italia, vuole continuare a spingere sull’acceleratore e tenere più vivo che mai il sogno scudetto. Il pareggio dell’Inter a Napoli poi apre le porte al sorpasso in vetta. Per la formazione di Pioli l’ostacolo da superare non appare così semplice. La Sampdoria, reduce dal soprendente successo sul Sassuolo con cui si sono visti i primi accorgimenti del tecnico Giampaolo, appare in risalita dopo una lunga striscia di sconfitte. Lo stesso Pioli avverte i rischi e tiene la squadra in allarme. “L’impronta di Giampaolo alla Sampdoria si vede già, è una squadra che vuole palleggiare. Hanno delle belle caratteristiche e dei giocatori offensivi. Giampaolo sarà molto motivato, perché è un grande allenatore e vuole risollevare le sorti di una grande società come la Sampdoria. Dobbiamo affrontare la Samp con le idee chiare e cercare di dare il massimo”, ha spiegato il tecnico rossonero, fiducioso comunque sulla qualità e la mentalità della sua squadra tutto cuore e altà fedeltà, dopo il rinnovo con Theo Hernandez, che Pioli ha accolto con soddisfazione. “Il suo rinnovo è un segnale importante. Al di là dei risultati delle altre e della nostra partita di domani, la squadra è molto più consapevole e matura rispetto a uno o due anni fa. Normale sia così. E’ una squadra giovanissima, ha fatto esperienze ed è cresciuta. I ragazzi sanno che da qui alla fine della stagione ogni partita avrà un peso specifico importante. Ma ciò che conta è solamente domani”, ha spiegato. Mancherà ancora Ibrahimovic (“Per il suo rientro ci vorrà ancora del tempo”) ma il Diavolo potrà contare sul ritrovato Giroud (“Adesso sta bene fisicamente e mentalmente, l’importante è che la squadra continui a fare un gioco offensivo). La Samp non intende fare da vittima sacrificale e il tecnico Giampaolo lo fa capire chiaramente: “Mai partire battuti”.

Mentre a Milano ci si scontra per la vetta, poco più giù, Juve e Atalanta fanno a spallate per il quarto posto che vale la Champions. La sfida di Bergamo assume un valore particolare in questa fase della stagione. Allegri non la considera decisiva ma importante. “E’ un bel passaggio. Sarà una sfida difficile, perchè troveremo un’Atalanta arrabbiata. Ci vorrà una partita di alto livello”. Il tecnico bianconero punterà sulle qualità di Vlahovic ma non vede in lui l’uomo cui affidarsi per risolvere tutti i problemi: “Mancava un giocatore dalle sue caratteristiche e gli altri ne traggono giovamento. Tutti stiamo lavorando con entusiasmo. Ma non abbiamo ancora fatto niente. C’è solamente da fare non da chiacchierare”. Gasperini, le cui doti tecnicihe sono state elogiate da Allegri, dopo il ko in Coppa Italia con la Fiorentina chiede alla squadra di reagire alla svelta.

In chiave europea delicata è la trasferta della Roma contro il Sassuolo di Dionisi. Mourinho spegne le polemiche sullo spogliatoio (“La squadra è contenta del mio modo di lavorare”) e si affida al rientrante Pellegrini per portare a casa un risultato positivo contro un avversario che il portoghese considera tra i più complicati da affrontare. Dionisi vuole riscattare il ko dell’andata e pur senza Scamacca e Raspadori non cerca alibi . La giornata di campionato offre in calendario in chiave salvezza le sfide esterne del Cagliari a Empoli e dell’Udinese a Verona ma soprattutto lo scontro diretto tra le ultime due della classifica, Genoa e Salernitana, a Marassi.

