La decisione del Comitato etico e disciplinare. Il centrocampista era stato espulso nell'ultima partita della fase a gironi contro il Real Madrid

Brutte notizie per l’Inter in vista del doppio confronto di Champions League contro il Liverpool, valido per gli ottavi di finale. La squadra allenata da Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Niccolò Barella, squalificato per 2 giornata su decisione del Comitato etico e disciplinare. Barella era stato espulso nell’ultima partita della fase a gironi contro il Real Madrid. Il centrocampista nerazzurro salterà pertanto tutte e due le partite contro i Reds, in programma il 16 febbraio e l’8 marzo.

