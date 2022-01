L'attaccante serbo guadagnerà 7 milioni a stagione e avrà il numero 7 che era di Cristiano Ronaldo

Con una nota sul proprio sito internet, la Juventus “comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.r.l. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dušan Vlahovic a fronte di un corrispettivo di 70,0 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi 11,6 milioni di euro. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di 10,0 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi”. La Juventus “ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026”.

