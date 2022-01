L'attaccante serbo, proveniente dalla Fiorentina, ha salutato i tifosi presenti prima di entrare nella struttura medica e iniziare i test.

E’ iniziata la prima giornata in bianconero di Dusan Vlahovic. Il nuovo acquisto della Juventus è arrivato poco dopo le 9.30 al JMedical per sostenere le visite mediche di rito. L’attaccante serbo, proveniente dalla Fiorentina, ha salutato i tifosi presenti prima di entrare nella struttura medica e iniziare i test. Per l’acquisto di Vlahovic, il club bianconero spenderà circa 65 milioni di euro. Per il bomber 21enne, 7 milioni di euro netti a stagione.

