Nei match pomeridiani anche Spezia-Sampdoria che finisce 1-0: spezzini si aggiudicano il derby ligure

Cagliari e Fiorentina hanno pareggiato 1-1 nella gara valida per la 23esima giornata di serie A, giocata alla ‘Sardegna Arena’. I viola falliscono un rigore con Biraghi all’8′ e i padroni di casa ad inizio ripresa vanno in vantaggio al 47′ con Joao Pedro che al 68′ ha l’occasione di raddoppiare dal dischetto ma si fa parare il tiro. La Fiorentina, rimasta in dieci al 65′ per il cartellino rosso a Odrizola, riesce a reagire e firma il pareggio con Sottil al 75′. I viola raggiungono la Lazio al sesto posto con 36 punti mentre il Cagliari resta terzultimo a 17 punti.

Il Napoli supera per 4-1 la Salernitana nella gara valida per la 23ma giornata di serie A. Al ‘Maradona’ partenopei a segno con Juan Jesus al 13′, pareggio di Bonazzoli al 33′ ma sul finire del primo tempo il Napoli torna in vantaggio su rigore con Mertens al 45′. Nella ripesa a segno Rrhamani al 47′ e poker conclusivo con la rete di Insigne su rigore. Con questa rete l’attaccante del Napoli con 115 reti raggiunge il record di gol in azzurro di Diego Armando Maradona. Il Napoli scavalca al secondo posto momentaneamente il Milan in attesa della sfida di stasera dei rossoneri contro la Juventus.

Lo Spezia vince il derby ligure con la Sampdoria nella gara valida per la 23/a giornata di Serie A. Decisivo il gol di Verde al 24′ su cross dalla destra di Agudelo. La squadra di Motta sale così a 25 punti, a +8 sulla zona retrocessione, centrando la terza vittoria consecutiva. Debutto con sconfitta invece per Marco Giampaolo sulla panchina dei blucerchiati, che restano fermi a 20 punti.

E’ terminata invece 1-1 la sfida tra Torino e Sassuolo, gara valida per la 23/a giornata di Serie A. Partita dominata dai granata, che si portano subito avanti con Sanabria al 16′ su sponda di Singo. I padroni di casa però non chiudono il match e nel finale incassano il pareggio firmato da Raspadori, al 44′, lesto a raccogliere il suggerimento d’esterno di Berardi. La squadra di Juric, espulso nel concitato finale, sale così a 32 punti in classifica, mentre i neroverdi avanzano a 29.

