Gli Scaligeri ribaltano l'iniziale vantaggio di Orsolini, Caprari e Kalinic regalano i tre punti a Tudor

Il Verona ha battuto in rimonta il Bologna 2-1 nell’anticipo 23/a giornata di Serie A. Al ‘Bentegodi’ emiliani in vantaggio nel primo tempo con il sinistro vincente di Orsolini al 14′, risposta degli uomini di Tudor firmata al 38′ da Caprari, che con un grande colpo di tacco sfrutta il servizio di Lazovic. A cinque minuti dalla fine arriva la rete decisiva di Kalinic, che sugli sviluppi di un contropiede insacca di testa sul cross di Lasagna. Secondo successo di fila per i veneti che salgono a 33 punti e sognano l’Europa, la formazione di Mihajlovic incassa il terzo ko consecutivo restano ferma a quota 27.

l tabellino di Verona-Bologna 2-1, incontro valido per la 23/a giornata di Serie A.

Reti: 14′ pt Orsolini, 38′ pt Caprari, 40′ st Kalinic.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Ilic (dal 29′ st Kalinic), Veloso (dal 18′ st Tameze), Lazovic (dal 42′ st Depaoli); Barak, Caprari (dal 42′ st Bessa); Simeone (dal 18′ st Lasagna). A disposizione: Pandur, Berardi, Rüegg, Sutalo, Ragusa, Coppola. All. Tudor.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Medel, Binks; Hickey (dal 44′ st Falcinelli), Soriano, Dominguez (dal 21′ st Vignato), Svanberg, Theate (dal 21′ st Annan); Orsolini (dal 33′ st Arnautovic), Sansone A disposizione: Bardi, Bagnolini, Viola, Van Hooijdonk, Stivanello, Pyyhtia, Cangiano, Raimondo. All. Mihajlovic.

Arbitro: Gariglio.

NOTE. Ammoniti: Simeone, Günter, Skorupski, Binks, Medel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata