Un Sassuolo in versione extralusso si libera senza troppi problemi dell’Empoli. La squadra di Dionisi gioca una gara al limite della perfezione sul campo della formazione toscana segnando 5 gol e mettendo in vetrina ancora una volta i suoi gioielli (Berardi, Raspadori e Scamacca). Per l’Empoli un nuovo passo falso in un periodo che non è stato particolarmente fortunato.

Il Sassuolo parte subito fortissimo sin dai primi minuti di gioco mettendo in difficoltà la difesa dei padroni di casa. Al 5′ la prima occasione capita sui piedi di Defrel con il suo sinistro che viene bloccato a terra da Vicario. Un paio di minuti dopo ci prova anche Raspadori con uno splendido destro a giro che termina la sua corsa di poco a lato. La manovra del Sassuolo trova sempre varchi nella difesa dell’Empoli che sembra in evidente difficoltà. Al 13′ arriva il gol del vantaggio. Henderson viene anticipato nettamente da Berardi e sulla corsa lo travolge; Volpi non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli undici metri il sinistro del giocatore della nazionale italiana è perfetto e supera Vicario. Il Sassuolo sembra avere in mano le redini del match ma al 16′ arriva a sorpresa il gol del pareggio dell’Empoli. Henderson stavolta veste i panni del marcatore, ribadendo in rete una respinta sbagliata di Lopez. I padroni di casa sembrano trovare entusiasmo ed è ancora Henderson ad andare vicino al gol. Al 24′ però è il Sassuolo a riportarsi avanti, il terzo tiro a giro è quello vincente con palla che si infila laddove Vicario non può proprio arrivare.

Nella ripresa l’Empoli prova di nuovo a farsi vedere in attacco per provare a raggiungere il pareggio e nei primi minuti riesce anche a farsi vedere con pericolosità dalle parti del portiere avversario. Ma a cambiare il match arriva il secondo giallo per Mattia Viti che rimedia due cartellini nel giro di due minuti per due falli su uno scatenato Berardi. Il vantaggio regala spazi ai neroverdi che ne approfittano subito e al 67′ arriva il gol del neo entrato Scamacca. Splendida palla rubata da Raspadori per l’attaccante che da pochi passi non sbaglia. Passano solo 4 minuti e il Sassuolo chiude definitivamente la pratica. Stavolta crea Scamacca con una conclusione dal limite che Vicario riesce a respingere solo con l’aiuto della traversa, ad avventarsi sul pallone è Raspadori che non si fa sfuggire l’occasione di segnare il quarto gol per la sua squadra. Nel finale è un dominio dei neroverdi che fanno girare benissimo il pallone e trovano tantissimi spazi nella retroguardia avversaria. A concludere la festa del gol ci pensa Scamacca che riceve un pallone comodissimo da Frattesi e lo scarica in porta per la sua doppietta personale. Il Sassuolo vince ma le buone notizie ci sono anche per la nazionale di Mancini.

