Vinti 3 ricorsi al Tar: stop quarantena per Salernitana, Toro e Udinese

È stata convocata d’urgenza per oggi alle 15.30 l’assemblea della Lega A, con all’ordine del giorno “delibere in ordine alla partecipazione del pubblico” alle partite di serie A, vista l’emergenza Covid. L’assemblea si svolgerà in videoconferenza. Lo comunica la stessa Lega, dopo che ieri il premier, Mario Draghi, aveva sentito il presidente della Figc, Gabriele Gravina, chiedendo “collaborazione”, e parlando della possibilità di disputare le partite a porte chiuse.

Intanto la Lega ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati al Tar contro i provvedimenti adottati dalle Asl. Secondo quanto si apprende il Tar del Friuli Venezia Giulia, del Piemonte e della Campania hanno dato ragione alla Lega Calcio dopo la quarantena disposta dalle autorità sanitarie locali nei confronti di Torino, Udinese e Salernitana. A questo punto i giocatori negativi non sono più in isolamento e possono tornare ad allenarsi e a giocare. Il Tar dell’Emilia invece ha confermato la quarantena per il Bologna.

