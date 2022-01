I sardi si impongono per 2-1 in rimonta con la rete decisiva di Pavoletti. Alle 14:30 Lazio-Empoli e Spezia-Verona

Inizia bene il 2022 per il Cagliari di Mazzarri. Nel primo match della prima giornata di ritorno di serie A, i sardi si sono imposti in rimonta per 2-1 sul campo della Sampdoria. Ad aprire le danze un gol di Gabbiadini per i blucerchiati al 18′. Poi nella ripresa i gol dei rossoblu con Deiola al 55′ e Pavoletti al 71′.

Non si è disputata come previsto l’altra gara in programma alle 14:30 Bologna-Inter con la Ausl del capoluogo emiliano che ha bloccato la squadra di Sinisa Mihajlovic.

Alle 14:30 al via Lazio-Empoli e Spezia-Verona. Alle 16:30 Sassuolo-Genoa con Atalanta-Torino che non si disputerà per il focolaio in casa granata

Alle 18:30 Milan-Roma mentre non si disputerà Salernitana-Venezia per il focolaio in casa campana

Alle 20.45 Juventus-Napoli è a rischio per i casi Covid in casa partenopea mentre non si disputerà Fiorentina-Udinese a causa del focolaio che ha bloccato i friulani.

