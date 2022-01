Il boom di nuovi contagi Covid rischia di scombussolare il programma della 20/a giornata in programma il 6 gennaio

Tutto pronto per la ripresa del campionato di Serie A o quasi… Il boom di nuovi contagi Covid rischia di scombussolare il programma della 20/a giornata, in calenario giovedì 6 gennaio giorno della Befana. Al momento non ci sono partite a rischio, ma giorno dopo giorno aumenta il numero di calciatori positivi al Covid al rientro dalle vacanze. Nelle scorse settimane i social sono stati inondati di foto e video dei campioni della Serie A in spiaggia a prendere il sole in città come Dubai o altre mete esotiche, al rientro in Italia l’amaro responso dei tamponi di controllo. Inoltre per l’innalzamento dei numeri dei contagi, è stata ridotta la capienza negli stadi al 50% con un’occupazione dei posti a scacchiera, mentre oltre al green pass l’obbligo di mascherina è stato rinforzato con le FFP2. Insomma, per le società di Serie A il 2022 non è iniziato certo nel migliore dei modi tenendo conto anche che molti giocatori sono anche partiti per la Coppa d’Africa.

Ad oggi la squadra messa peggio è la Salernitana del neo patron Danilo Iervolino, con ben 6 calciatori positivi e quindi al momento indisponibili per la delicata sfida salvezza contro il Venezia. Compagine veneta che a sua volta ha 2 giocatori positivi, uno peraltro emerso ieri e si tratta di un nuovo arrivo. La partita che ha fatto maggiormente discutere nei giorni scorsi è Juventus-Napoli, già l’anno scorso al centro di un caso legato al Covid con il rinvio della gara di Torino per lo stop della ASL di Napoli al club campano. Al momento nel Napoli sono positivi Osimhen (quarantena in Nigeria), Lozano ed Elmas. Malcuit è in quarantena, ma non è positivo, mentre Petagna è rientrato in gruppo. Koulibaly e Anguissa sono invece impegnati con la Coppa d’Africa. Nella Juve sono positivi Chiellini, Pinsoglio e Arthur. Tutti salteranno la sfida dell’Allianz Stadium, che al momento non sembra essere a rischio. “Juve-Napoli? Non ho fatto nessun focus sulla situazione”, ha detto Carlo Picco, direttore dell’ASL di Torino, intervenuto a Radio Punto Nuovo.

Per quanto riguarda le altre big, l’Inter di scena a Bologna sarà privo dei positivi Dzeko, Cordaz e Satriano oltre che dello squalificato Calhanoglu. Non sta messo meglio Mihajlovic, che dovrà fare a meno di Molla, Viola, Dominguez e per ultimo Hickey. In Coppa d’Africa Barrow e Mbaye. In casa Milan al momento l’unico positivo è Tatarusanu, anche se i rossoneri dovranno fare a meno di Kessie e Bennacer in partenza per la Coppa d’Africa. Nella Roma di Jose Mourinho sono positivi Borja Mayoral, il portiere Fuzato e un altro giocatore. Diawara è in Coppa d’Africa. Nell’Atalanta sono invece due i positivi nel gruppo squadra, uno dei quali è il portiere Musso. In Coppa d’Africa il neo acquisto Boga. E’ in piena emergenza il Torino di Juric, che dovrà fare a meno di Verdi e altri tre giocatori positivi. Due i positivi anche nella Fiorentina (assente anche Amrabat in Coppa d’Africa), mentre nessun problema per l’Udinese. Lo stesso dicasi per la Lazio, mentre l’Empoli ha tre giocatori positivi. Ben tre calciatori positivi anche nel Sassuolo, uno è Peluso (Traore’ è in Coppa d’Africa), impegnato contro un Genoa a cui mancheranno Criscito e Serpe. Positivo anche il tecnico Shevchenko. Lo Spezia dovrà fare a meno di Nzola e Manaj per Covid. Infine due positivi anche nella Sampdoria (Augello e Falcone) che affronta il Cagliari privo di Keita in Coppa d’Africa, del positivo Nandez e del neo acquisto Goldaniga (positivo prima ancora di fare le visite mediche). Il tutto quando mancano tre giorni alla ripresa, tutto può ancora accadere…

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata