Stasera in campo Atalanta e Juventus. Salta per Covid Udinese-Salernitana

Si apre oggi la 19esima giornata di serie A, l’ultima del girone di andata e del 2021. Alle 18:30 era in programma Udinese-Salernitana, ma la squadra campana non è partita per alcuni casi di positività al Covid riscontrati tra i giocatori. Alle 20.45 tocca a Atalanta e Juventus. I bergamaschi a Marassi contro il Genoa cercano il riscatto dopo il ko con la Roma, mentre i bianconeri vogliono confermare il trend positivo delle ultime partite in casa contro il Cagliari di Mazzarri. Domani il resto della giornata. L’Inter, già campione di inverno, ospita il Torino. Il Milan è di scena a Empoli, mentre il Napoli aspetta lo Spezia.

