Alle 18.45 i nerazzurri a San Siro con gli ucraini: con la vittoria sarebbe qualificazione

Tre punti per volare agli ottavi. Vigilia di Champions League per l’Inter, attesa dalla fondamentale sfida nella quinta giornata del Gruppo D contro lo Shakhtar Donetsk. L’appuntamento è alle 18.45 di mercoledì a San Siro. Secondi in classifica alle spalle del Real Madrid, con una lunghezza sullo Sheriff, i nerazzurri di Simone Inzaghi in caso di vittoria contro la squadra di Roberto De Zerbi sarebbero matematicamente qualificati agli ottavi. Una gara da non sottovalutare, però, quella con lo Shakhtar perchè anche l’anno scorso proprio contro gli ucraini Barella e compagni si fecero sfuggire il pass per la seconda fase con un deludente 0-0 in casa. “In Champions è tutto nelle nostre mani: affrontiamo un avversario che gioca bene a calcio, con un ottimo allenatore, che all’andata ci aveva messo in difficoltà. Servirà una partita seria e organizzata”, ha dichiarato alla vigilia Inzaghi.

Inter che arriva alla gara contro lo Shakhtar con il morale a mille dopo la netta vittoria in campionato contro il Napoli. “È stata una prova di grande maturità e carattere”, ha confermato Inzaghi aggiungendo però che “è stata una partita davvero dispendiosa, con problemi in corsa: Barella e Correa hanno chiesto il cambio mentre stavano facendo bene. Dzeko non era nelle migliori condizioni, anche Lautaro viene da tante partite, Sanchez e De Vrij non ci saranno. La speranza è che con un po’ di riposo tutti gli acciaccati possano essere a disposizione, e al meglio”. Sulla pressione del possibile accesso agli ottavi, il tecnico nerazzurro ha dichiarato: “La qualificazione è uno dei nostri obiettivi, fin da inizio stagione ovviamente. Siamo a buon punto, sappiamo che è una partita decisiva, essendo l’ultimo match a Madrid una sfida complicata. Lo Shakhtar ha qualità e può metterti sempre in difficoltà, proveremo a prepararla nel migliore dei modi”.

Un Inzaghi che contento del fatto che questa sta diventando sempre di più la sua Inter. “C’è un processo di crescita, siamo sulla strada buona. Il lavoro è ancora lungo, ogni allenatore ha le proprie idee. Io ho trovato un ottimo ambiente e un’ottima società, oltre a una grande tifoseria. Con il mio staff – ha sottolineato – proviamo a trasmettere i nostri concetti alla squadra. La partita col Napoli a livello di autostima può darci tanto: nei big match avevamo fatto sempre ottime partite, mancava l’acuto, la vittoria, finalmente è arrivata e ci dà entusiasmo”. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo domani, Ranocchia sarà ancora titolare in difesa al posto dell’infortunato de Vrij. A centrocampo il ballottaggio è tra Vidal e Calhanoglu, con il cileno che dovrebbe far rifiatare il trequartista turco. In attacco, infine, smaltito il brutto taglio alla testa rimediato contro il Napoli, Dzeko sarà il titolare in coppia con Lautaro.

