Il tribunale penale di Versailles ha giudicato l'attaccante del Real Madrid colpevole di complicità nel reato di tentato ricatto a Valbuena. Dovrà pagare una multa di 75mila euro

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid e della nazionale francese, è stato condannato a un anno di carcere con la condizionale per il caso Sextape. Il giocatore è stato riconosciuto colpevole di complicità nel tentativo di ricatto ai danni dell’ex compagno di squadra Mathieu Valbuena. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Versailles, che ha anche condannato Benzema a pagare una somma di 75mila euro.

Oltre a Benzema, sono stati giudicati colpevoli e condannati anche gli altri quattro imputati: Axel Angot, Mustapha Zouaoui, Younes Houass e Karim Zenati. La condanna non comporterà l’automatica esclusione dalla nazionale di Benzema: già nei giorni scorsi, infatti, il presidente federale Noel Le Great ha affermato che Benzema potrà continuare a indossare la maglia dei bleus anche se ritenuto colpevole nel caso. I legali del giocatore, intanto, hanno annunciato che presenteranno ricorso contro la sentenza. Benzema non ha partecipato al processo a Versailles lo scorso mese e oggi non era in aula al momento della lettura del verdetto. Stasera, il Real Madrid scenderà in campo contro lo Sheriff nel penultimo match della fase a gironi di Champions League.

