L'attaccante del Real è accusato di presunto ricatto nei confonti dell'ex compagno di nazionale

(LaPresse) Al via il processo a Parigi che vede imputato Karim Benzema per il caso ‘sextape’ e il presunto ricatto all’allora compagno di nazionale Mathieu Valbuena. Benzema non si è presentato in tribunale, parlando di impegni lavorativi. “E’ un peccato ma abbiamo aspettato sei anni e staremo qui fino alla fine” ha detto Valbuena.

