Il ct Mancini dovrà fare a meno di altri tre giocatori dopo i forfait di Chiellini, Immobile, Pellegrini e Zaniolo

Dalla favola all’incubo spareggi. La strada dell’Italia campione d’Europa verso il Mondiale si è fatta di colpo maledettamente complicata arricchendosi di ulteriori ostacoli. Dopo il match point sprecato contro la Svizzera con il rigore alle stelle di Jorginho, il ct Mancini prova a tenere la barra dritta predicando ottimismo e sangue freddo ed invitando a cacciare via ansie e paure. Eppure la salita che si è spalancata improvvisamente davanti sta diventando sempre più ripida. La Nazionale è chiamata a non perdere grinta e fiducia, ma i pezzi sì, quelli stanno finendo. In un colpo solo il ‘Mancio’ per il match decisivo a Belfast di lunedì sera contro l’Irlanda del Nord dovrà fare a meno di Bastoni, Calabria e Biraghi, costretti a dare forfait. Il difensore dell’Inter, che aveva risentito di un affaticamento agli adduttori nel derby, contro la Svizzera non era nemmeno andato in panchina. Rientra a Milano anche Calabria, in campo nella ripresa contro gli elvetici al posto di Emerson, per un indurimento al polpaccio, mentre il giocatore viola deve rientrare per problemi personali.

Tre giocatori out nel reparto difensivo

Tre ko tutti nel reparto difensivo che vanno ad aggiungersi a quelli di Chiellini, il cui posto è stato preso da Ferrari dal Sassuolo. Il ct ha chiamato Zappacosta per dare alternative ad un reparto falcidiato. Ma oltre alle poche pedine disponibili, il tecnico di Jesi è alle prese con un attacco che non punge e non concretizza, capace di dilapidare le tante occasioni create. Un handicap non proprio marginale visto che contro i nordirlandesi è necessario vincere in maniera corposa per tenere lontana la Svizzera nel computo della differenza reti. L’Italia parte da un +2, margine da custodire e proteggere al meglio dalla Svizzera che se la vedrà lunedì con la Bulgaria. La trasferta di Belfast diventa dunque anche una partita psicologica da giocare su due tavoli e per la quale serve mantenere piena lucidità.

Lippi: “Le possibilità per andare al Mondiale ci sono”

I boookie ritengono improbabile il mancato approdo diretto degli azzurri a Qatar 2022, e anche lo stesso ex ct Marcello Lippi, uno che di Mondiali se ne intende avendo portato gli azzurri sul tetto iridato nel 2006, non ha dubbi. “Il pareggio con la Svizzera è un risultato che quando giocano due squadre forti ci puo’ stare e va messo in preventivo. Certo se si vinceva, con l’opportunità che abbiamo avuto con il calcio di rigore, la pratica era risolta. Le possibilità ci sono però per arrivare al Mondiale. La squadra è forte, sono persone intelligenti, sia i giocatori, sia l’allenatore. La qualificazione arriverà con un po’ di sofferenza in più”, ha dichiarato il tecnico viareggino. Sulla scelta di far calciare il rigore a Jorginho ha aggiunto: “Nella mia carriera ho deciso tre volte, due volte è andata bene, una male”. Ma nonostante l’errore dell’italobrasiliano, Lippi gli darebbe il Pallone d’oro: “Ha vinto in tutte le competizioni. Ci sono a volte grandissimi campioni che hanno vinto poco o niente”. La Nazionale di Mancini mostra di avere problemi in attacco ma per Lippi questo non è un problema e si affida anche a quello che può offrire il campionato. “La squadra è a un passo dalla qualificazione ai Campionati del Mondo in Qatar ed è reduce dalla vittoria dell’Europeo. Questo significa che la squadra ha problemi Nell’arco di una stagione non si può avere giocatori tutti al cento per cento. Il campionato potrebbe anche proporre un giocatore che risolve i problemi”, ha spiegato Lippi. Fiducia dunque. La Svizzera sembra aver solo rimandato la festa. Il ‘Mancio’ ha le sue certezze. “Andremo in Qatar ne sono sicuro”, ha dichiarato dopo il pareggio. Parole scacciacrisi. Ma servirà una nazionale a trazione anteriore per cancellare gli incubi del 2017.

