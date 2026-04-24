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venerdì 24 aprile 2026

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24/04 – Trump: affondare le navi posamine a Hormuz – Avvelenate, sequestrato il telefono di Di Vita – Italia al mondiale al posto dell’Iran

24/04 – Trump: affondare le navi posamine a Hormuz – Avvelenate, sequestrato il telefono di Di Vita – Italia al mondiale al posto dell’Iran
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Trump: “Ho ordinato di affondare ogni nave posamine a Hormuz”. Teheran: “Ricevuti i primi pedaggi”. A Washington iniziano i colloqui tra Israele e Libano.

Giallo di Pietracatella, sequestrato il telefono di Alice Di Vita. La procura: “Esigenze tecniche”.

L’inviato speciale di Trump chiede alla Fifa di sostituire l’Iran con l’Italia per i prossimi Mondiali. Proposta subito bocciata dal ministro Abodi e dal presidente del Coni Buonfiglio. Da Teheran il portavoce del governo tuona : “Ai Mondiali l’Iran ci sarà”.

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