Clamoroso errore a pochi minuti dalla fine della partita. Lunedì la gara contro l'Irlanda del Nord

Tutto rimandato per gli azzurri di Mancini. Il discorso qualificazioni ai Mondiali 2022 si potrà chiudere lunedì contro l’Irlanda del Nord dopo il pareggio, 1-1 contro la Svizzera allo stadio Olimpico di Roma. Nella partita valida per il gruppo C delle qualificazioni europee alla Coppa del Mondo apre le marcatura la rete di Widmer all’11’ per gli elvetici. Il pareggio degli azzurri, firmato da Di Lorenzo, arriva al 35′. Al 90′ Jorginho ha sui piedi il pallone per chiudere il match ma il centrocampista sbaglia clamorosamente il calcio di rigore concesso all’Italia. Azzurri ed elvetici sono al comando del girone con 15 punti e si giocheranno il primo posto lunedì: gli azzurri giocheranno in trasferta contro l’Irlanda del Nord, gli svizzeri in casa con la Bulgaria.

