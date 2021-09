Videomessaggio del ct azzurro Roberto Mancini a Leonardo Spinazzola, ospite di Pierluigi Diaco nella prima puntata di 'Ti sento'

“Ciao Spina, come stai? Tutto bene? Mi raccomando… ti aspettiamo presto, abbiamo bisogno di te”. Inizia così il videomessaggio del ct azzurro Roberto Mancini a Leonardo Spinazzola, ospite di Pierluigi Diaco nella prima puntata di ‘Ti sento‘, in onda questa sera alle 23.05 su Rai2. “Hai un gran fisico, recupererai in fretta. Ti mando un bacio. Ciao Spina!”, aggiunte il ct. L’esterno dell’Italia e della Roma, che durante gli Europei ha riportato la rottura del tendine di Achille, sta lavorando per tornare a lavorare con la squadra. Il rientro in gruppo è previsto per novembre, anche se ci vorrà molto più tempo per rivederlo in campo. “Penso che Mancini mi voglia molto bene”, ha commentato un commosso Spinazzola. “Tutte le volte che mi parlava, oppure mi stuzzicava sempre, solo a me. È un bene. Quando un mister o quando una persona ti sta sempre addosso, significa che prova qualcosa. E quello me l’ha fatto sempre capire, anche prima dell’Europeo. Ho sempre sentito la stima che il mister aveva nei miei confronti”, ha aggiunto il difensore azzurro. (www.raiplay.it)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata