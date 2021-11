Per i biancocelesti in rete Immobile, Pedro e Luis Alberto

La Lazio cala il tris contro la Salernitana, scavalca la Roma in classifica e si porta a ridosso della zona Champions. La sfida dell’Olimpico finisce 3-0 per i biancocelesti, a segno con Immobile, Pedro e Luis Alberto. La squadra di Sarri sale al quinto posto con 21 punti. La squadra di Colantuono resta al penultimo posto con il magro bottino di 7 punti.

Il fortino di Colantuono cade dopo mezz’ora

Partenza forte dei biancocelesti, con Immobile che scalda il destro già dopo un minuto. La Salernitana in partenza prova a rispondere, ma rapidamente il campo diventa proprietà quasi esclusiva dei padroni di casa, che si affacciano in avanti due volte in un minuto a ridosso del quarto d’ora, con Belec a parare su Luis Alberto e Gyomber a far muro su Immobile. La Lazio è pericolosa anche al 25’ con un destro dal limite di Milinkovic-Savic. Alla mezz’ora il fortino messo in piedi da Colantuono cade, grazie ad una bella combinazione nata sulla fascia destra: cross di Milinkovic-Savic spizzato da Pedro, palla a Immobile che di testa insacca il gol numero 161 con la Lazio.

I campani accusano il colpo e fanno una sorta di harakiri, nella figura di Gyomber: il centrale al 36’ spalanca la via della porta a Pedro con una follia e lo spagnolo è lesto a realizzare il 2-0. Un colpo quasi da k.o. per la Salernitana, che rischia pure a fine frazione su una punizione leggermente alta di Milinkovic-Savic.

La squadra di Sarri chiude i giochi al 68′

In avvio di ripresa i campani provano a reagire, ma la traversa salva la Lazio sul colpo di testa di Djuric su corner. Al minuto 65′ Ribery si mette in proprio, calcia in diagonale ma stavolta è il palo a salvare ancora la Lazio. I capitolini provano a chiudere il match poco più tardi: Pedro serve Felipe Anderson che tutto solo in area si divora il gol del 3-0. Il tris è solo ritardato e arriva al 68′: Felipe Anderson cambia gioco per Luis Alberto che con classe la piazza alle spalle di Belec. E’ il gol che fa calare il sipario sul match: i biancocelesti controllano il largo vantaggio ed in chiusura sfiorano il poker: Immobile da posizione defilata prova ad imitare Luis Alberto ma il palo gli nega la doppietta.

