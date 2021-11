Solo il tempo dirà se la rete di Flavio Bianchi sarà servita a salvare la panchina di Davide Ballardini, intanto però il Genoa fa festa ancora nel finale acciuffando l’Empoli quando ormai i toscani erano a un passo da quella che sarebbe stata la terza vittoria nelle ultime quattro partite. Invece la zampata del baby classe 2000 su assist di Caicedo a un minuto dal 90′ regala al Grifone il terzo pareggio consecutivo e, momentaneamente, la zona salvezza. Per la squadra di Andreazzoli, capace di ribaltare con Di Francesco e Zurkowski lo svantaggio nel primo tempo firmato da Criscito su rigore, il primo segno ‘x’ in campionato lascia l’amaro in bocca, nonostante una prima parte di gara in affanno. Ma sul piano del gioco e del ritmo l’Empoli resta una squadra in salute.

Ballardini deve rinunciare a Destro e lancia Caicedo dall’inizio, dalla parte opposta Pinamonti fa coppia con Di Francesco, con Henderson nelle vesti di incursore. Gli ospiti partono forte (occasione per Caicedo a lato e tiro da fuori di Cambiaso respinto) e dopo dieci minuti lo 0-0 è già un ricordo. Il tocco con il gomito di Fiamozzi su cross di Galdames vale il rigore che Pairetto fischia e il Var certifica, dal dischetto Criscito è una sentenza e per l’Empoli la gara è subito in salita. La reazione degli azzurri è timida e produce giusto una conclusione alta di Bandinelli, dalal parte opposta invece Caicedo va vicino al 2-0 di testa su cross di Badelj. Il Genoa non chiude la partita e nella ripresa l’Empoli torna sotto, anche perché Andreazzoli aumenta il peso specifico dell’attacco inserendo Cutrone. A cambiare la partita però è un altro neoentrato, Zurkowski, che prima serve a Di Francesco l’assist per l’1-1, poi si mette in proprio e con una rasoiata da fuori area al 27′ ribalta la partita. Il Genoa accusa il colpo, ma il forcing finale dei liguri viene premiato: colpo di tacco di Caicedo per l’inserimento vincente di Bianchi. Che salva il Grifone e, forse, la panchina di Ballardini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata