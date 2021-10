A Bergamo De Roon al 94' regala il pareggio agli uomini di Gasp

Con una rete in pieno recupero l’Atalanta agguanta il pareggio per 2-2 contro la Lazio nel match valido per l’undicesima giornata di serie A. Biancocelesti in rete con Pedro al 18′, pareggio di Zapata al 48′, bnella ripresa biancocelesti ancora in vantaggio con Immobile al 74′ e pareggio di de Roon per i bergamaschi al 94′.

