La banda Spalletti impegnata nel match contro la Salernitana, i rossoneri fanno visita ai giallorossi

La sfida al vertice continua. Per la prima volta appaiate dopo oltre un mese e mezzo, Napoli e Milan tornano a fronteggiarsi a distanza per garantirsi la vetta della classifica. La squadra di Spalletti dovrà fare a meno di Osimhen contro la Salernitana mentre il Milan si affida dal primo minuto ad almeno uno dei suoi senatori per il match ad alto rischio contro la Roma all’Olimpico: probabile il ritorno dal primo minuto di Ibrahimovic. Il calendario appare favorevole ai partenopei che sfidano l’ultima in classifica ma il derby di Salerno nasconde mille insidie. E il ko per un risentimento al polpaccio dell’attaccante più in forma dei partenopei non è trascurabile (prevista per domenica una risonanza magnetica ed è probabile che salti pure la gara di Europa League contro il Legia Varsavia). I granata hanno un disperato bisogno di punti e rilanciati dalla vittoria in trasferta sul Venezia vogliono dare continuità al loro campionato ripartito da zero con l’arrivo in panchina di Colantuono. Il Napoli vuole invece continuare il suo filotto di vittorie e tentare di dare un ulteriore accelerata puntando sulle qualità di Insigne e di Mertens, il naturale sostituto del nigeriano per la sfida di Salerno. “Nel derby può capitare anche l’impensabile”, ha sottolineato Colantuono. Quasi un avvertimento per la squadra di Spalletti che pensa all’ingresso da titolare di Zielinski al posto di Elmas e di Politano al posto di Lozano. Difficile che ci saranno altri cambi.

Più alto l’ostacolo che dovrà superare il Milan, atteso all’Olimpico dalla Roma di Mourinho. “E’ imbattuta in casa ed è l’unica squadra che è riuscita a strappare un pareggio al Napoli, ci aspetta una partita importante e difficile”, ha subito sottolineato il tecnico rossonero Stefano Pioli, atteso ad un filotto di partite fondamentali per la stagione del Diavolo. Dopo la Roma, il match in Champions contro il Porto al Meazza prima del derby con l’Inter. L’obiettivo è dunque mantenersi in corsa, non perdere terreno e per questo si affida a Ibra o Giroud. Uno dei due dal primo minuto partirà titolare. Non ci sarà invece Rebic ancora out, così come indisponibili restano Florenzi e Messias . “I nostri avversari hanno mentalità e carattere. In fase offensiva credo che non sia seconda a nessuno e ha un grande allenatore e manager come Mourinho che sa tirar fuori il meglio dal punto di vista tattico e mentale”, ha spiegato Pioli ricordando che la squadra giallorossa contro il Napoli “ha giocato con grande fisicità e determinazione, dunque dovremo essere puliti dal punto di vista tecnico e lucidi nelle scelte e ci siamo preparati anche sulle palle inattive, vista l’abilità di Pellegrini nel calciare le punizioni”.

Nella Roma, che dopo il ko fragoroso con il Bode in Conference League ha ritrovato il sorriso pareggiando con il Napoli e superando il Cagliari, l’obiettivo è iniziare a fare punti pesanti anche con le grandi. Anche per cercare di mettere la sordina ad una piazza che adesso Mou inizia a capire quanto sia esigente e difficile. “Ora capisco perché dicono tutti che Roma è così, si evidenziano solo le cose negative. Ma va bene, è più divertente”, è la stilettata lanciata dal tecnico alla stampa, parole chje servono anche a caricare la squadra. Mou afferma che a lui piacciono “le partite contro i migliori e penso di trasmettere questo anche ai calciatori”. E sottolinea che domani per lui contro Pioli sarà una prima volta. “Quando io ero in Italia lui non era in Serie A, domani avrò il piacere di conoscerlo e salutarlo, il suo lavoro per certi versi può essere simile a quello che faccio io qui. Parliamo però anche di un lavoro societario dietro. Da fuori traspare questo, per quanto lui abbia molti meriti”, ha aggiunto il tecnico portoghese. Pronto all’ennesima battaglia.

