Quattro i gol di Simeone, poi Immobile per la Lazio

Il Verona ha battuto per 4-1 la Lazio in una gara valida per la nona giornata di Serie A. I gol di Simeone al 30′, 36′, 62′ e 93′. Di Immobile al 46′.

Il tabellino di Hellas Verona-Lazio 4-1, gara valida per la nona giornata di Serie A

HELLAS VERONA-LAZIO 4-1

RETI: 30′, 36′, 62′ e 93′ Simeone (V), 46′ Immobile (L).

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter (69′ Sutalo), Casale (45′ Ceccherini); Faraoni, Ilic (81′ Hongla), Veloso (69′ Tameze), Lazovic (81′ Magnani); Barak; Simeone, Caprari. A disp.: Pandur, Berbardi, Kalinic, Lasagna, Cancellieri, Rüegg, Bessa. All.: Tudor.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj (56′ Lazzari); Milinkovic, Leiva (63′ Cataldi), Akpa Akpro (56′ Luis Alberto); Felipe Anderson, Immobile, Pedro (63′ Moro). A disp.: Strakosha, Adamonis, Vavro, Floriani Mussolini, Basic, Escalante, Muriqi, Romero. All.: Sarri.

Arbitro: Piccinini.

NOTE: ammoniti Veloso (V), Patric (L), Ceccherini (V), Akpa Akpro (L).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata