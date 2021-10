Sarri fa un turnover moderato. Annullato per fuorigioco un gol a Immobile

Uno 0-0 che congela ogni discorso qualificazione ai prossimi tre appuntamenti in calendario. La Lazio cercava una svolta in Europa per indirizzare il girone di Europa League, ma il pareggio interno con l’Olympique Lione non cambia il cammino dei ragazzi di Sarri, che mantengono appena un punto di vantaggio sui francesi, che potranno contare sul fattore ‘Velodrome’ nel prossimo turno per provare a sopravanzare i biancocelesti. L’ex tecnico di Juve e Napoli ha fatto ricorso a un turnover moderato ma non è riuscito a fare bottino pieno, pagando un approccio troppo timido al match. Nella ripresa la Lazio ha cambiato ritmo, ma non abbastanza per cogliere un successo che avrebbe agevolato il cammino verso la fase a eliminazione diretta.

Sarri ricorre a rotazioni ridotte al minimo, Immobile occupa il centro dell’attacco con Felipe Anderson e Zaccagni aisuoi lati. In mezzo spazio a Cataldi e Basic, rifiata Luis Alberto. Dalla parte opposta Sampaoli schiera l’OM con un 4-3-3 con un tridente formato da Under, Milik e Lirola, tutti e tre vecchie conoscenze della Serie A. Sono i francesi ad approcciare meglio la partita: Under spara alto dopo un quarto d’ora, poco dopo Milik sfiora il vantaggio con una conclusione da fuori. La Lazio viene fuori alla distanza, ma Pau Lopez è attento sull’inserimento di Basic e sul colpo di testa di Luiz Felipe, per due volte vicino al gol. La partita si accende dopo un inizio stentato e regala il meglio in coda, con una chance per Under (Strakosha non si fa trovare impreparato) e un aggancio mancato da Immobile su assist di Felipe Anderson.

Nella ripresa la gara decolla, anche perchè i padroni di casa alzano i ritmi, soprattutto dopo i cambi di Sarri, che butta nella mischia Pedro, Luis Alberto e Akpa Akpro prima e, nel quarto d’ora finale, Raul Moro. Immobile entra nel match ma non è nelle sue serate migliori, nonostante un gol annullato per fuorigioco. Dalla parte opposta Under e Payet sono i più ispirati, ma entrambi non riescono a centrare il bersaglio grosso. Negli ultimi venti minuti la Lazio, più fresca fisicamente anche grazie ai nuovi ingressi in campo, prende fiducia e schiaccia i francesi nella loro metà campo. Pau Lopez però offre la versione migliore di sé e non quella incerta vista con la Roma e salva sia su Zaccaghi che su Pedro. Quando non interviene il portiere, ci pensa la traversa (scheggiata da Immobile) a salvare gli ospiti. L’ultima occasione, in pieno recupero, capita sulla testa di Moro. Troppo poco per portare a casa i tre punti e ipotecare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Europa League.

