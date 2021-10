Il francese starà fuori almeno due mesi, il club rossonero corre ai ripari: l'ex Roma firma fino a giugno

Brutte notizie per il Milan. Alla vigilia di un ciclo di match che potrebbe determinare il futuro dei rossoneri sia in campionato sia in Champions League, la squadra di Stefano Pioli perde il suo baluardo tra i pali. Mike Maignan è stato costretto ad arrendersi al dolore al polso sinistro che lo affligge dalla trasferta contro il Liverpool dello scorso 15 settembre e sarà operato in giornata in artroscopia.

“Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal professor Loris Pegoli”, si legge nel comunicato ufficiale diffuso ieri dal Milan.

Maignan dovrà stare fuori dalle sei alle dieci settimane. L’estremo difensore francese salterà sicuramente la doppia sfida di Champions League contro il Porto (19 ottobre e 3 novembre), il big match di campionato contro la Roma del 31 ottobre e il derby contro l’Inter del 7 novembre.

La società rossonera è corsa subito ai ripari, ingaggiando lo svincolato Antonio Mirante. Il 38enne ex portiere della Roma ha effettuato oggi le visite mediche e si legherà al club di via Aldo Rossi fino al prossimo 30 giugno.

