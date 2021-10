La formazione giallorossa conquista tre punti e sale a 15 in elenco

Vittoria casalinga della Roma che allo stadio Olimpico batte l’Empoli per 2-0. La formazione giallorossa conquista tre punti e sale a 15 in elenco. Risultato utile per restare a ridosso delle prime della classe; discorso diverso per i toscani, bloccati a metà classifica a quota 9 punti.

Nell’avvio dei primi quarantacinque minuti il match parte in equilibrio. La squadra di José Mourinho e quella di Aurelio Andreazzoli costruiscono da dietro alla caccia del varco giusto per pungere gli avversari. Non a caso, infatti, per la prima vera azione pericolosa del primo tempo bisogna aspettare addirittura il minuto 27, quando è la squadra ospite a rendersi pericolosa dalle parti di Rui Patricio: traversone di Federico Di Francesco per Bandinelli che sorprende alle spalle Karsdorp e sfera che termina di poco alta sopra la traversa. Un minuto dopo Andreazzoli deve fare i conti con l’infortunio di Pinamonti: l’attaccante ha bisogno delle cure dello staff medico. Un problema al flessore della gamba sinistra non gli permette di proseguire il match: al suo posto entra in campo Mancuso. Dopo la prima mezz’ora la Roma sale in cattedra: prima Zaniolo, poi Abraham sprecano due ghiotte occasioni per passare avanti nel risultato. La partita si sblocca solo sul finale della prima frazione. Al minuto 42 la Roma passa in vantaggio grazie a Lorenzo Pellegrini, fresco di rinnovo contrattuale. Mkhitaryan imbuca in area di rigore per il movimento del calciatore giallorosso che si trova in mezzo tra Viti e Marchizza e colpisce benissimo con l’interno del destro per battere Vicario e segnare il gol dell’1-0.

In avvio di ripresa l’Empoli mischia le carte in tavola, sostituendo Bandinelli e Zurkowski con Haas e Bajrami. I frutti sperati, però, non arrivano. Anzi, è la Roma che addirittura trova il raddoppio al minuto 48: conclusione dal limite dell’area di rigore da parte di Tammy Abraham che spacca la traversa, sulla ribattuta arriva Mkhitaryan che ribadisce in rete per il momentaneo 2-0. Nonostante il doppio vantaggio la Roma non pare intenzionata a rallentare. I giallorossi hanno clamorosa occasione al minuto 52: velo di Pellegrini in area di rigore per Tammy Abraham che prova la conclusione trovando la respinta in tuffo di Vicario. I toscani provano a farsi vedere in zona offensiva, ma non riescono ad impensierire la retroguardia dei locali. Al minuto 63 è ancora la Roma ad andare vicina al gol. Zaniolo mette in mezzo un cross preciso per lo stacco di testa di Pellegrini che non riesce a trovare lo specchio della porta e la doppietta personale. A venti minuti dal termine i ritmi calano drasticamente: entrambe le squadre sembrano piuttosto stanche. Abraham al minuto 72 ha ancora la forza di impensierire il portiere avversario. Il forcing dell’Empoli non porta risultati in termini di gol. Gli ultimi dieci minuti sfumano senza particolari azioni pericolose. Il triplice fischio decreta il 2-0 finale.

