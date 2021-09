Nel corso della conferenza stampa convocata presso un noto hotel cittadino, l'ex capitano dell'Italia campione del mondo ha spiegato i motivi della sua decisione

(LaPresse) Fabio Cannavaro lascia la guida del Guangzhou, squadra della massima serie cinese per tornare a Napoli. Nel corso della conferenza stampa convocata presso un noto hotel cittadino, l’ex capitano dell’Italia campione del mondo ha spiegato i motivi della sua decisione: “Ho scelto di tornare a Napoli per stare vicino alla mia famiglia, negli ultimi tempi ho visto i miei figli dopo 11 mesi dall’inizio del campionato. Mi sento pronto ad allenare sia in Italia che in Europa dopo sei anni di esperienza in Cina”, ha concluso Cannavaro.

