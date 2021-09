Sospeso il match di prima categoria tra Oleggio e Carpignano

(LaPresse) Si è trasformato in un ring di pugilato la sfida di calcio nel novarese tra Oleggio Castello e Carpignano. L’allenatore della squadra ospite, Giovanni Alosi, dopo essere stato espulso per proteste ha sferrato un pugno al direttore di gara Andrea Felis di Torino. Il tutto documentato dalle telecamere. Il match di prima categoria piemontese è stato immediatamente sospeso dall’arbitro. ll tecnico rischia fino alla radiazione. La società di Carpignano ha pubblicato un comunicato di scuse prima di prendere “decisioni in merito all’accaduto”. Alosi si è immediatamente dimesso dal suo incarico.

