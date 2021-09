Il tecnico rossonero alla vigilia del match di Champions League: "Vogliamo togliere lo zero dalla nostra classifica"

Dopo i tre punti conquistati sabato nell’ultima giornata di campionato contro Lo Spezia, per il Milan di Stefano Pioli è tempo di rituffarsi nella Champions League. Dopo la sfortunata serata di Liverpool, che ha visto i rossoneri uscire sconfitti da un match rocambolesco terminato 3-2 in favore di Salah e compagni, il Diavolo cerca riscatto mercoledì 28 settembre contro l’Atletico Madrid, squadra che non sta attraversando un momento straordinario dal punto di vista della forma e dei risultati ma sempre in grado di creare grattacapi a chiunque la incroci in campo europeo.

E infatti Pioli non si fida della squadra di Simeone: “Siamo una squadra giovane e dove non possiamo arrivare con l’esperienza dobbiamo arrivarci con l’entusiasmo. Quell’entusiasmo che ci daranno domani anche i nostri tifosi. L’Atletico? Non è vero che sono in un momento no. Sono molto preparati e hanno un grande allenatore e hanno giocatori di grandissimo livello che sono pronti a colpire al minimo errore. Dovremo giocare una grande partita a livello tecnico e mantenere la concentrazione per tutto il match”, queste le parole del tecnico del Milan nella conferenza stampa alla vigilia del match, che ha aggiunto: “I particolari fanno la differenza, a Liverpool ci hanno punto al minimo errore. L’Atletico Madrid è forte. Dobbiamo alzare il nostro livello sotto ogni punto di vista. E’ una gara importante ma non decisiva. Vogliamo certamente togliere lo zero dalla nostra classifica”.

🎙️ The Boss and @Brahim ahead of our #UCL home debut 💪 🎙️ Mister Pioli e Díaz alla vigilia di #MilanAtleti 💪 #SempreMilan pic.twitter.com/QKSdN7sRnd — AC Milan (@acmilan) September 27, 2021

Pioli ha anche parlato del miglioramento in fase difensiva di Theo Hernandez. “Sta crescendo tanto anche dal punto di vista difensivo. Sabato ha giocato molto bene in fase difensiva, una delle sue migliori sotto questo aspetto. Le sue qualità offensive le conoscono tutti, sta variando anche un po’ il modo di giocare. Sta raggiungendo livelli altissimi”.

Infine, incalzato dalle domande dei giornalisti, Pioli ha fatto il punto sugli infortunati: “Giroud? Perdere due settimane di allenamenti lo condiziona. I 45 minuti dello Spezia sono stati utili, la sua condizione migliorerà nelle prossime partite. Per Kjaer e Florenzi saranno fondamentali gli allenamenti di oggi e di domani mattina. Il rientro di Ibra? Per lui e tutti gli altri è più difficile, credo sia probabile un loro ritorno in campo dopo la sosta“.

Sulla partita contro l’Atletico ha detto la sua anche Brahim Diaz, al momento tra i giocatori più in forma dello scacchiere rossonero: “Contro l’Atletico Madrid vogliamo i tre punti. E’ una squadra forte con tanti giocatori eccellenti. Non so se sia la miglior squadra attualmente in Spagna ma sono molto forti e lottano sempre fino alla fine. E spesso segnano negli ultimi minuti”, le parole del numero 10 del Milan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata