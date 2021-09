La Juve rimanda ancora la vittoria, Milan in testa con l'Inter

La Juventus accarezza il sogno vittoria ma allo Stadium, nel big match della quarta giornata di Serie A, deve accontentarsi di un pareggio, 1-1 contro il Milan. Sono i bianconeri ad andare avanti con un contropiede di Morata in avvio, al 76’ il pareggio rossonero con Rebic. La Juve ancora a soli 2 punti in classifica. Frenano la loro corsa le romane, con la Lazio che fa 2-2 all’Olimpico col Cagliari e la Roma che perde 2-3 in casa del Verona. Stasera il posticipo Udinese-Napoli che chiude la giornata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata