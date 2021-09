Il tecnico degli azzurri dopo il pareggio in rimonta 2-2 sul campo del Leicester in Europa League

Luciano Spalletti esalta il suo Napoli dopo il pareggio in rimonta per 2-2 sul campo del Leicester nel primo incontro di Europa League. “Quando qualsiasi squadra si sarebbe sentita persa, hanno avuto quella reazione di testa forte, di carattere forte, di squadra che porta dentro in campo i suoi tifosi. Squadra con gli attributi”, le parole del tecnico degli azzurri in conferenza stampa.

