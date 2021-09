Un'azione 'paperissima' del portiere regala i tre punti al Galatasaray di Terim

Strakosha tradisce Maurizio Sarri e l’avventura della Lazio nel girone di Europa League parte con una sconfitta. A decidere la sfida nella bolgia di Istanbul è una paperissima del portiere biancoceleste nella ripresa. E’ l’azione che regala i tre punti al Galatasaray di Terim, che comunque non demerita: i turchi, che nel primo tempo colpiscono anche una traversa con Morutan, combinano qualcosa in più rispetto agli ospiti, in cerca del riscatto dopo il ko con il Milan in campionato. La Lazio si fa preferire nella ripresa, ma non trova lo spunto per il pareggio. E il cammino nel torneo vinto da Sarri con il Chelsea si mette subito in salita.Dervisoglu è il terminale offensivo della squadra di Terim, supportato alle spalle dal trio Morutan-Cicaldou-Kerem Akturkoglu. Tra i pali, l’ex biancoceleste Muslera. Turnover moderato per Sarri, che a centrocampo fa rifiatare Milinkovic-Savic inserendo Akpa Akpro. In avanti il tecnico si affida al tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Pedro e Muriqi scattano dalla panchina.

Proprio l’ex Verona, all’esordio dal 1′, si fa vedere in avvio con una rovesciata senza fortuna. E’ la Lazio a tenere l’iniziativa e a rendersi minacciosa con un tentativo di Luis Alberto, servito da Immobile: il guardialinee ferma però tutto per fuorigioco. Il primo vero squillo del match lo regala, però, la gran conclusione di Morutan dal limite che si stampa sulla traversa a Strakosha battuto. Lazio che in questa fase si mantiene sottocoperta e rischia qualcosa su un’azione di Van Aanholt, chiuso in scivolata da Lazzari. In apertura di ripresa brivido per i biancocelesti su un errore di Luiz Felipe: Kerem Akturkoglu prova ad approfittarne ma sbaglia e Strakosha libera. Sarri mette dentro Muriqi e Milinkovic-Savic al posto di Immobile e Akpa-Akpro. E la Lazio replica con un destro dal limite di Luis Alberto, respinto da Muslera: Marcao rischia poi l’autorete. Pericoloso poi il Galatasaray con una conclusione fuori bersaglio di Kerem Akturkoglu, su servizio di Morutan. Poco dopo, turchi a un passo dal vantaggio con la girata di Cicaldau da posizione ravvicinata e pallone fuori di un nulla.

Muriqi sciupa una buona occasione allungandosi troppo la sfera. La mossa di Sarri è l’inserimento di Pedro e Basic, dentro per Felipe Anderson e Luis Alberto. Ma sono i turchi a sbloccare il risultato: ma l’1-0 è un regalo di Strakosha, che sbaglia una presa facile su un campanile di Lazzari e infila nella propria rete (66′). I biancocelesti cercano subito la reazione e si mangiano l’1-1 con il pallonetto tentato da Milinkovic-Savic su lancio di Acerbi, Strakosha prova a farsi perdonare opponendosi in tuffo al destro di Cicaldou. Ci provano poi Acerbi e Pedro, senza fortuna. Ultimi tentativi biancocelesti firmati da Lazzari, la cui azione viene disinnescata da Muslera e, nel recupero, da Basic, su invito di Muriqi. La Lazio non buca la porta turca e torna in Italia a mani vuote. E con l’ultimo posto del girone visto il pareggio tra Lokomotiv Mosca e Marsiglia.

