Prima volta per i rossoneri a Anfield. Ibrahimovic assente per un fastidio al tendine di Achille sinistro. Tonali stringe i denti

Ad Anfield per “iniziare a scrivere la nostra storia”. Il palcoscenico del grande ritorno in Champions League del Milan, che poi coincide con la prima apparizione da tecnico di Stefano Pioli nella competizione più prestigiosa, è di quelli da far tremare le vene e i polsi: Anfield, dove peraltro il Diavolo giocherà per la prima volta nella sua storia. Come appare lontano il combattuto playoff per l’ingresso ai gironi di Europa League contro il Rio Ave: eppure si parla solo di un anno fa. Da allora, i rossoneri hanno continuato il loro percorso di crescita, scalando le gerarchie fino a ritrovare un posto tra le grandi d’Europa. E arrivando a sfidare la corazzata Liverpool. “Tutte le esperienze che abbiamo fatto ci sono servite, per lavorare e migliorare”, spiega Pioli. “Il nostro inizio di stagione dimostra che la squadra ha capito come deve stare in campo e come interpretare le partite. Il livello ora si alza, è quello che volevamo con tutte le nostre forze. E’ una grande opportunità per dimostrare che possiamo starci anche noi”.

Il rischio è anche l’ansia da debutto: “Molti di noi non hanno mai giocato in Champions, ma il calcio è calcio. Sappiamo cosa dobbiamo fare per restare in partita contro un’avversaria molto forte”, assicura il tecnico. “Dobbiamo mantenere le nostre caratteristiche, soprattutto nella partita di Anfield. Se è un vantaggio giocare subito a Liverpool? Non credo ci saranno partite abbordabili in questo girone, saranno tutte difficilissime. Ci sono avversari competitivi e che giocano in Europa da tanto tempo. Noi – prosegue Pioli – vogliamo cominciare a scrivere la nostra storia. Abbiamo grande rispetto per l’avversario, ma siamo anche convinti delle nostre qualità”. L’entusiasmo per la ‘prima’ è stato guastato dall’ennesimo stop di Ibrahimovic, appena tornato al gol nel match vinto sulla Lazio. Lo svedese si è fermato per una lieve infiammazione al tendine d’Achille.

L’appuntamento con il record è rimandato: Ibra punta a diventare il marcatore più longevo in Champions, superando Totti. “Può capitare dopo quattro mesi di stop. Speravamo che potesse giocare”, racconta il tecnico. “Stamattina ci ha provato ma aveva dolore. Inutile prendere dei rischi. Domani è una partita importantissima me ne abbiamo tante altre”. Assenza pesante, ma Pioli pensa positivo. “Abbiamo delle validissime soluzioni, le defezioni improvvise fanno parte del gioco. Vediamo chi partirà tra Rebic e Giroud. Spiace per Zlatan, vuole sempre giocare e stare bene ma lo rivedremo presto”. Il francese rientra dopo la parentesi di stop per Covid: “Ieri era un po’ giù, oggi sta già meglio. Non ha i 90′ nelle gambe, ma è disponibile”, spiega l’allenatore rossonero. Quanto a Rebic, “viene da una grande partita domenica, dove ha messo tanta qualità. Sono sicuro che chi scenderà in campo dall’inizio o dopo, si farà trovare pronto”.

Assente nella lista dei convocati anche l’infortunato Bakayoko, presente invece il rigenerato Tonali. In una squadra con molti debuttanti in Champions, l’esperienza di uno come Simon Kjaer potrà fare comodo a Pioli: il danese, che conta sette presenze nella competizione tra Siviglia e Atalanta, era presente nella trasferta di Manchester che mise fine al cammino dei rossoneri in Europa League nella scorsa stagione. “Affrontiamo un Liverpool fortissimo ma fisicamente e mentalmente siamo cresciuti tanto da allora”, garantisce. “Sarà molto difficile domani, ma dobbiamo andarci con il massimo rispetto, giocando da Milan, senza pensare di essere in vacanza in Champions”. “Abbiamo preparato bene la partita, siamo a buon punto nel nostro percorso”, prosegue il difensore, che attende al varco i pessimisti. “Penso che in pochi pensino che possiamo giocare una grande partita perché manchiamo in Champions da sette anni, ma la nostra mentalità è diversa. Con cuore e testa – spiega – possiamo giocarcela con chiunque”.

