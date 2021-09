Sconfitta a testa alta per i rossoneri nel giorno del loro ritorno nella massima competizione europea

Il Milan esce sconfitto 3-2 all’Anfield Road contro il Liverpool nella prima giornata della fase a girone di Champions League. Grazie ad una autorete di Tonori in vantaggio al 9′ i Reds che al 13′ fallisce un rigore con Salah (parato da Maignan) per fallo di mano di Bennacer. Il Milan reagisce e al 42′ pareggia con Rebic e chiude il primo tempo in vantaggio con Diaz al 44′. Nella ripresa il Liverpool va sul 2-2 con Salah al 48′ e segna il gol della vittoria con Henderson al 69′.

Il tabellino di Liverpool-Milan, gara valida per il gruppo B di Champions League, disputata ad Anfield Road.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson; Henderson (84′ Milner), Fabinho, Naby Keita (70′ Alcantara); Salah (84′ Oxlade-Chamberlain, Origi (62′ Manè), Jota (70′ Jones). A disp.: Adrian, Kelleher, Konaté, Matip, Philips, Tsimikas, Minamino. All. Klopp.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (70′ Tonali), Kessié; Saelemaekers (61′ Florenzi), Brahim Diaz, Rafael Leao (61′ Giroud); Rebic (82′ Maldini). A disp. Tatarusanu, Jungdal, Romagnoli, Gabbia, Kalulu, Ballo Touré, Bennacer, Maldini. All. Pioli.

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Reti: 9′ Alexander-Arnold, 42′ Rebic, 44′ Diaz, 48′ Salah, 68′ Henderson

Ammoniti: Bennacer, Diaz, Milner

