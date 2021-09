I bianconeri vincono 3-0 in Svezia. I bergamaschi pareggiano 2-2 in Spagna

Nella prima giornata della fase a gironi in Champions League la Juventus riscatta il brutto inizio di campionato. I bianconeri passano a Malmoe in Svezia: 3-0 il risultato finale per la squadra di Allegri. In gol Alex Sandro al 23′, Dybala su rigore al 45′ e Morata al 45’+1′.

L’Atalanta pareggia 2-2 in Spagna con il Villareal. Bergamaschi in vantaggio al 6′ con Freuler, raggiunti al 39′ da Manu Trigueros e superati al 73′ da Danjuma. All’83’ Gosens dà il 2-2 agli uomini di Gasperini.

