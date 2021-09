Salta la seconda panchina in Serie A: per gli isolani un solo punto in tre partite. Per la sostituzione in pole c'è Diego Lopez

Nel giro di poche ore salta la seconda panchina in Serie A. Dopo Eusebio Di Francesco, cacciato dall’Hellas Verona, anche l’esperienza di Leonardo Semplici sulla panchina del Cagliari ha avuto vita breve. Il tecnico è stato infatti sollevato dal suo incarico a due giorni di distanza dalla sconfitta casalinga (2-3) contro il Genoa.

Semplici paga il pessimo avvio degli isolani, che nelle prime tre giornate di campionato hanno conquistato un solo punto, quello conquistato in casa nella prima giornata (2-2) contro lo Spezia.

La società rossoblù ha comunicato la decisione al tecnico, che nello scorso campionato era riuscito nella disperata impresa di salvare la squadra e mantenerla in Serie A. Non è ancora noto chi lo sostituirà: fra i papabili, si parla di Diego Lopez, Walter Mazzarri o Giuseppe Iachini.

