La nazionale tedesca rientrava con un volo da Reykjavik dopo la vittoria contro l'Islanda

(LaPresse) – Momenti di paura per la nazionale di calcio della Germania che tornava dalla sfida vittoriosa con l’Islanda, valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Il volo KlasJet, decollato da Reykjavik alle 2 del mattino e diretto a Francoforte, ha avuto delle difficoltà a circa tre miglia a ovest di Arbroath ed è stato costretto a un atterraggio di emergenza.

L’aereo ha dovuto fare una brusca virata tra Dundee e Arbroath prima di impiegare 20 minuti per atterrare a Edimburgo, alle 4 del mattino. Non è ancora chiaro il motivo del problema: i controlli sono un corso. La Federcalcio tedesca ha comunque dato rassicurazioni via social: “La sicurezza prima di tutto. Sosta sicura come precauzione a Edimburgo. Da lì, previsti viaggi individuali di andata e ritorno”.

In un successivo post, è stato chiarito che la squadra stava bene. L’aereo su cui viaggiava la nazionale tedesca non è più ripartito: per i giocatori tedeschi ancora bloccati a Edimburgo si è dovuto cercare un volo sostitutivo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata