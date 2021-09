Il ct Mancini: "Dobbiamo essere più cattivi"

(LaPresse) Nessun gol nel match Svizzera-Italia valido per le qualificazioni ai mondiali in Qatar. La partita è finita 0-0 con l’errore di Jorginho nel rigore, come a Wembley. Un risultato che consente agli Azzurri di restare al comando del Girone B con 11 punti. “Dobbiamo essere più cattivi” ha detto il ct Mancini che ha chiarito: “Sarà fondamentale il ritorno con la Svizzera. Sta mancando un po’ di fortuna, ma meglio adesso che agli Europei”. Intanto record di imbattibilità per gli azzurri: è la scia più lunga senza sconfitte per l’Italia.

