Brilla Lukaku nel Belgio, all'Italia non basta Chiesa

Vincono tutte le big ad eccezione di Spagna e Italia nelle gare di qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Nel big match di giornata, la Svezia ha battuto per 2-1 le furie rosse in rimonta: al gol di Soler, replicano Isak e Claesson. Nella classifica del Gruppo B svedesi primi con 9 punti proprio davanti alla Spagna.

Nel gruppo C l’Italia resta bloccata sull’1-1 a Firenze con la Bulgaria. Al gol del vantaggio di Chiesa replica Iliev sul finale di primo tempo. Gli azzurri restano comunque in testa alla classifica del girone a 10 punti davanti alla Svizzera, prossimo avversario della squadra di Mancini domenica sera a Basilea. Successo per l’Irlanda del Nord che travolge la Lituania per 4-1 a Vilnius.

Nell’altro match più atteso, l’Inghilterra vicecampione d’Europa travolge l’Ungheria per 4-0 a Budapest replicando sul campo a fischi e ululati razzisti verso le sue stelle. A segno Sterling, Kane, Maguire e Rice. Inglesi nettamente primi nel girone I, a punteggio pieno.

Più sofferta del previsto, invece, il successo della nuova Germania di Hansi Flick. In Liechtentein finisce solo 2-0 con le reti di Werner e Sane. Germania seconda nel Gruppo J alle spalle dell’Armenia, fermata sullo 0-0 dalla Macedonia del Nord. Netta la vittoria del Belgio per 5-2 in casa dell’Estonia, con doppietta di Lukaku. Diavoli Rossi primi nel Girone E con 10 punti. Da segnalare, infine, la vittoria per 4-1 della Polonia sull’Albania con un gol, tra gli altri, del solito Lewandowski.

