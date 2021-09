Gli azzurri tornano in campo dopo il trionfo agli Europei

La Nazionale di Roberto Mancini torna in campo dopo il trionfo di Wembley dello scorso luglio. Alle 20:45 gli azzurri affrontano al Franchi di Firenze la Bulgaria nella quarta giornata di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. “È un piacere tornare a giocare, non vedevamo l’ora di iniziare e speriamo sia col piede giusto”, ha dichiarato alla vigilia il Ct che nei primi tre match di qualificazione ha ottenuto il bottino pieno. “Possiamo migliorare ancora, poi nel calcio ci sta anche perdere ma spero che avvenga dopo il 2022. Dobbiamo divertirci in campo, così sarà più facile vincere”, ha aggiunto il Mancio.

