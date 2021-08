Il giovane centravanti ligure arriva in prestito con diritto di riscatto

Pietro Pellegri è ufficialmente un giocatore del Milan. Il club rossonero annuncia di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, l’attaccante dal Monaco. Il giocatore indosserà la maglia numero 64.

Nato a Genova il 17 marzo 2001, il giovane attaccante esordisce in Serie A il 22 dicembre 2016, all’età di 15 anni e 280 giorni, in occasione della partita Torino-Genoa, eguagliando il record di Amedeo Amadei. Il primato verrà poi battuto dal giocatore del Bologna Wisdom Amey con 15 anni e 274 giorni nel finale della stagione 2020/21. Pellegri colleziona 33 presenze tra Serie A (nove), Coppa Italia (una), Ligue 1 (22) e Coppa di Francia (una), segnando complessivamente cinque reti (tre in Serie A e due in Ligue 1). L’1 settembre 2018 è stato convocato in nazionale maggiore dal CT Roberto Mancini ma non ha esordito per un infortunio. Il suo debutto però arriverà 2 anni dopo, il 7 novembre 2020 contro l’Estonia a Firenze.

Grazie al gol segnato in Roma-Genoa del 28 maggio 2017, con 16 anni e 72 giorni, è diventato il terzo più giovane marcatore in Serie A, dopo Amadei e Gianni Rivera.

Grazie ai gol in Genoa-Lazio del 17 settembre 2017 è diventato invece il più giovane a realizzare una doppietta in serie A con 6 anni e 112 giorni battendo il precendente primato di Silvio Piola.

