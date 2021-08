I giallorossi trascinati da un Abraham superlativo

Due vittorie non semplici ma fortemente volute e alla fine meritate. Inizia con il piede giusto il cammino di Roma e Napoli in campionato. I giallorossi stendono 3-1 una Fiorentina penalizzata dall’espulsione in avvio di Dragowski ma comunque a lungo in partita, almeno fino alla doppietta di Veretout che ha regalato i primi tre punti a Mourinho nella sua seconda avventura italiana. Complicato anche il successo centrato dai ragazzi di Spalletti. L’espulsione di Osimhen a metà primo tempo per una manata a Heymans complica i piani dei padroni di casa, che hanno ragione di un Venezia troppo timido solo nella ripresa grazie a un rigore di Insigne, che riscatta un errore dal dischetto di qualche minuto prima, e al raddoppio di Elmas che sigilla il risultato.

La Roma si gode un Abraham superlativo, che non ha trovato la via del gol ma ha messo il punto esclamativo sulla partita contro la squadra di Italiano. L’attaccante inglese provoca l’espulsione di Dragowski che spiana la strada ai padroni di casa e realizza i due assist che valgono le reti di Mkhtaryan e di Veretout. Senza dimenticare la traversa colpita con un colpo di testa. Nel frattempo però i viola, ristabilita la parità numerica in campo per l’ingenuo rosso per doppia ammonizione di Zaniolo, erano tornati sotto con la zampata di Milenkovic. Dopo la rete del francese gli ospiti accusano il colpo e si presentano dalle parti di Rui Patricio solo con un inserimento di Benassi. Prima che ancora Veretout cali il tris raccogliendo il pregevole assist di Shomurodov.

Il Napoli parte fortissimo contro il Venezia, costruisce tre palle gol nitide con Osimhen, grazie all’energia e alla pressione dell’attaccante nigeriano. L’ex Lille però con una ingenua manata a Heymans sugli sviluppi di un calcio d’angolo complica i piani dei compagni, che rimangono in dieci contro una squadra organizzata e ben coperta. Nella ripresa il fallo di mano di Caldara su cross di Mario Rui causa un rigore che Insigne spedisce alle stelle. Il Napoli non si demoralizza e poco dopo ottiene un altro penalty, questa volta per un tocco di mano di Ceccaroni su invito di Di Lorenzo. Questa volta il capitano dei campani non sbaglia e sblocca il risultato. Per i ragazzi la partita si fa in discesa e nel finale Elmas finalizza una bella azione corale portata avanti da Insigne e Lozano. Il Napoli va, il Venezia è rimandato aspettando test più alla portata dei ragazzi di Zanetti.

