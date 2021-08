Il capitano dei sardi firma la doppietta, per i liguri di Thiago Motta in rete Gyasi e Bastoni

Un grande Joao Pedro salva il Cagliari da una possibile sconfitta interna contro uno Spezia più forte anche del Covid. I liguri di Thiago Motta possono mangiarsi le mani per il doppio vantaggio di Gyasi e Bastoni, sprecato nel giro di dieci minuti quando l’attaccante brasiliano ha segnato due gol riportando i sardi in parità. Un risultato tutto sommato giusto, lo Spezia ha dimostrato buona organizzazione di gioco e personalità. Gli Aquilotti hanno pagato la stanchezza nel secondo tempo, vista la mancanza di cambi per Motta. Cagliari da registrare, il potenziale offensivo è notevole ma l’impressione è di una eccessiva fragilità difensiva.

Nel Cagliari, Semplici schiera Nahitan Nandez da titolare per l’esordio stagionale. L’esterno uruguaiano è stato a lungo ai ferri corti con la società, chiedendo di essere ceduto all’Inter. Nelle file rossoblù in attacco spazio alla coppia composta da Joao Pedro e Pavoletti, mentre a centrocampo esordio per il neo acquisto Strootman. Rosa corta per l’allenatore dello Spezia Thiago Motta, viste anche le difficoltà legate al Covid. Tra i pali spazio a Zoet, con Nikolaou, Erlic e Hristov a difesa della porta aquilotta, mentre a centrocampo saranno Maggiore e Bastoni a dividersi la mediana, con Ferrer e Amian sulle corsie laterali. In avanti, spazio al tridente composto da Verde, Gyasi e Colley.

Ottima la partenza dello Spezia, che dopo 7′ passa in vantaggio con un destro in diagonale dalla distanza di Gyasi che sorprende Cragno. Colpito a freddo, il Cagliari accusa il colpo e fatica a reagire. Dopo una ventina di minuti di sofferenza, la squadra di Semplici fallisce una clamorosa occasione per pareggiare con Walukiewicz che in mischia calcia altissimo a due passi dalla porta di Zoet. Spinta da un Nandez a tratti irresistibile, il Cagliari aumenta il forcing e sfiora di nuovo il pareggio al 43′ con Joao Pedro. Zoet salva lo Spezia.

Nella ripresa, la squadra di Semplici è sempre più aggressiva ma difetta in precisione nell’ultimo passaggio. Il solito Nandez sfonda a più riprese sulla destra, ma non riesce mai a servire nel modo giusto un marcatissimo Pavoletti. Proprio nel momento di massima sofferenza, però, i ragazzi di Motta trovano il raddoppio al 58′ con Bastoni su assist dalla destra di Gyasi. Passiva nell’occasione la difesa del Cagliari. La partita sembra finita, ma non la pensa così Joao Pedro. L’attaccante brasiliano del Cagliari in meno di dieci minuti firma una doppietta e riporta il risultato in parità: al 62′ batte Zoet con una bella girata di destro dal limite dell’area, al 66′ trasforma un rigore concesso per fallo di Zoet su Pavoletti. Joao Pedro è una furia e al 75′ sfiora il tris con un destro da centro area sventato da Zoet. Per l’assalto finale, Semplici manda in campo anche Simeone al posto di un esausto Pavoletti. L’occasione migliore, però, ce l’ha Bastoni che dal limite calcia debole e centrale tra le braccia di Cragno.

