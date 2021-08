Il terzino fresco campione d'Europa con l'Italia ha parlato in conferenza stampa: "Ho trovato un club preparato e impostato"

Dopo l’arrivo venerdì a Milano, le visite mediche e la firma del contratto, Alessandro Florenzi si è presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi. Il neo acquisto del Milan ha parlato in conferenza stampa sottolineando che i rossoneri sono il club che l’ha cercato di più e parlando anche delle prime impressioni: “Qui c’è energia positiva, sappiamo dove può portare”.

Ho messo un punto sulla Roma, darò tutto per il Milan

“Nessuna voglia di rivincita, penso di poter fare bene e darò tutto me stesso per la causa Milan,. Porterò me stesso. Ci sono squadre che hanno fatto le loro scelte. La Roma ha fatto la sua di mettermi da parte due o tre anni fa. L’ho accettato a malincuore, non è un segreto che sono un tifoso della Roma, ora sono in una squadra che ha fiducia in me. Avevo bisogno di fiducia da allenatore e società e il Milan è quello che mi ha dato più fiducia di tutti”, ha dichiarato il terzino che ha poi aggiunto. “Ho messo un ennesimo punto sulla Roma, ora cercherò di far parlare il campo, darò tutto per la causa Milan”, ha spiegato ancora Florenzi che sul suo addio ai giallorossi ha aggiunto: “Sento che il mio addio alla Roma non è stata solo una scelta tecnica. Però non ho ancora capito il perchè”.

Ho trovato un club preparato e impostato

“Ho trovato un club preparato e impostato molto bene. Sono stato negli anni trattato da società molto organizzate e il Milan fa parte di queste. Il sistema di gioco? Ho parlato con il mister questa mattina. Non servirà molto tempo per ambientarmi. Mi sono sempre messo a disposizione delle squadre in cui ho giocato e lo farò anche nel Milan. Giocherò dovunque, l’importante è aiutare la squadra a raggiungere gli obbiettivi. Lo stemma che si ha davanti è più importante del nome scritto dietro”. Così Alessandro Florenzi, difensore e centrocampista del Milan, nel giorno della sua presentazione. “Pronto per i 90′? Non credo, ho fatto un allenamento, mi servirà un po’ di tempo per assimilare un po’ di forza fisica. Ma lo sarà da qui a breve, Sono comunque a disposizione del mister, anche se per 5 o 90 minuti”.

Cercheremo dire la nostra con umiltà e determinazione

“Penso che sarà un campionato molto bello. Ci sono le 7 sorelle che tornano a far parlare di loro con 7 grandi allenatori. Cercheremo di dire la nostra con umiltà e determinazione. Siamo preparati già da lunedì a cominciare bene questo campionato”, ha spiegato Florenzi. “Se il Milan di Pioli ricalca l’Italia di Mancini? Quello che li accomuna sono i giovani di grande qualità in squadra. Il mister è una persona presente e preparata. L’Italia e il Milan giocano differentemente ma questo non vuol dire che uno sia vincente e l’altro no”, ha aggiunto.

“In una squadra come il Milan è normale avere concorrenza. E’ una squadra forte e tutte le sette sorelle possono competere per qualcosa di importante. Penserei partita dopo partita, cercando di vincerle tutte anche se non sarà facile”, ha aggiunto Florenzi. “Ci sono tanti uomini che possono portare esperienza e ci sono giovani forti che sono cresciuti molto. Dovremo crescere partendo dagli atteggiamenti. E’ fondamentale avere un grande atteggiamento fuori da Milanello e averlo anche sul campo di allenamento. Bisogna pensare che un dolce in meno può aiutare a vincere una partita. Se tutti remeremo in questa direzione, il Milan potrà fare un grande campionato”, ha proseguito.

